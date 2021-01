Il y a quelques heures, les Etats-Unis d’Amérique ont tourné la page de l’ère Trump venu au pouvoir 4 ans plus tôt après des élections présidentielles épiques. Il faut dire que les derniers jours de la présidence de Donald Trump ont été très tendus. Après les événements au Capitole, Trump a été lâché par de nombreux soutiens . Les démissions de responsables proches du désormais ex-président se sont multipliés laissant ainsi le dirigeant connu pour ses tweets chocs de plus en plus seul.

Après qu’il ait quitté la Maison-Blanche pour rejoindre sa résidence en Floride, le Président Trump s’est remis à sa passion : le golf. Mais nous apprenons de certaines sources qu’un groupe qui avait soutenait Trump pendant de longues années et même pendant la période de contestation des élections a lâché le Président. En effet, les Proud Boys, un groupe armé d’extrême droite resté jusque là fidèle au 45è Président a choisi de prendre ses distances après un “acte de trahison“.

« Extraordinairement faible »

Après l’investiture du 46è Président Joe Biden, le groupe pro-Trump estime que son prédécesseur est un « échec total ». Allant jusqu’à qualifié Trump de personne « extraordinairement faible », des membres de ce regroupement appellent les membres à ne plus participer aux manifestations pro-Trump suscitées par lui même ou le parti Républicain. Selon nos recoupements, cette revirement est la conséquence de la réaction du l’ex-président qui avait condamné les violences au Capitole.