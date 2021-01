Ce mercredi 06 janvier 2021 alors que la certification de l’élection du président élu des Etats-Unis, Joe Biden était en cours au capitole, les partisans du président sortant Donald Trump avait fait irruption dans l’enceinte pour bloquer les travaux. Cet incident historique avait eu lieu après que Trump eut adressé un message à ses partisans en les encouragent à avancer vers le Congrès. Il avait à la suite publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il continuait d’affirmer que les élections lui avaient été « volée ».

Face à cette ultime allégation de fraude électorale sans preuve et les violences qui ont été suscitées, Facebook avait annoncé hier le blocage des comptes Facebook et Instagram du président. Ce jeudi, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg est revenu sur la décision annonçant que les comptes seront bloqués pour une durée indéterminée et pendant « au moins les deux prochaines semaines ». « Nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques trop grands », a affirmé le PDG sur son compte Facebook.

Suspension jusqu’à la transition pacifique du pouvoir

« Par conséquent, nous prolongeons le blocage de ses comptes Facebook et Instagram pour une durée indéterminée et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », a-t-il ajouté. Si Facebook, Twitter et YouTube choisissaient auparavant de masquer ou d’épingler certains messages du président avec des avertissements, certains d’entre eux ont fini par prendre des mesures extrêmes. Si Twitter lui, avait tout simplement menacer de supprimer à jamais le compte du président, Snapchat quant à lui, est déjà passé à l’action en confirmant ce jeudi avoir bloqué le profil du président Trump.

Un contexte différent

« Nous pensons que le public a le droit d’avoir un accès le plus large possible aux discours politiques, même controversés », a estimé Mark Zuckerberg, dont la plateforme est critiquée ces derniers temps pour avoir été trop laxiste. « Mais le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent, avec l’utilisation de notre plateforme pour encourager une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu », a-t-il expliqué.