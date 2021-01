La crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus qui a emporté les entreprises dans ses flots a également eu raison de l’empire immobilier et hôtelier de l’ex-président américain Donald Trump. D’après une déclaration de revenus de Trump, son empire immobilier et hôtelier est en baisse de 38% pour 2020 et les trois premières semaines de janvier. Par rapport à l’année 2019, le chiffre d’affaires de l’hôtel de Trump à Washington DC a diminué de 62,7% au moment celui de Las Vegas qui abrite son centre de convention a chuté de 60,5%, d’après Associated Press.

Egalement, le club d’Aberdeen et les trois terrains de Turnberry en Écosse et le National Doral Golf Club situé à Miami appartenant tous à Donald Trump ont connu une baisse de 60% au niveau de leurs recettes pour le compte de l’année 2020. Toutefois, le club de Palm Beach à Mar-a-Lago, que le Président républicain a rejoint mercredi après avoir quitté la Maison blanche, a vu ses revenus augmenter de 13% à 24,2 millions. Alors qu’il était à la Maison Blanche, Donald Trump passait tous ses week-ends dans cette luxueuse résidence au point qu’elle avait été baptisée « la Maison blanche d’hiver ».

300 millions de dette

La Trump Organization que le père a confiée à ses enfants Donald junior et Eric qui l’ont dirigée alors qu’il était aux affaires a généré 278 millions de revenus pour 2020, contre 450 millions en 2019. La déclaration du président fait également état de 300 millions de dette dont les trois quarts doivent être remboursés dans les quatre prochaines années. D’après le classement du magazine Forbes, la fortune de Trump a été plafonné pendant les quatre dernières années à 3,1 Mds$. Dans le classement d’avril dernier, la fortune Trump avait drastiquement chuté à 2,1 milliards. Ses avoirs sont actuellement estimés à 2,5 milliards par Forbes.