L’entourage du président américain Donald Trump est accusé de monnayer les grâces présidentielles. Selon les informations du média américain, New York Times, un associé de l’avocat personnel de Donald Trump, a confié à John Kiriakou, un ancien agent de la CIA incarcéré, qu’il faudrait débourser un montant de deux millions de dollars pour obtenir une grâce présidentielle.

John Kiriakou avait écopé de 30 mois de prison, en 2012

Le média a donné l’information hier dimanche 17 janvier 2021. Ces informations découlent d’un grand rapport du New York Times qui décrit comment plusieurs proches de Donald Trump se sont remplis les poches en recueillant de grosses sommes d’argent pour aider certains prisonniers à obtenir une grâce présidentielle. John Kiriakou avait écopé de 30 mois de prison, en 2012, pour avoir divulgué des informations sur l’identité de son collègue de la CIA, impliqué dans l’affaire du waterboarding. Il avait donc demandé une grâce auprès des proches de Donald Trump. L’affaire a été abordée au cours d’une réunion avec l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani.

Il a décliné l’offre

A en croire, John Kiriakou un des associés de ce dernier a fait savoir, lorsque Rudy Giuliani est allé aux toilettes au cours de la réunion, que « cela va coûter 2 millions de dollars – il va vouloir deux millions de dollars ». Cependant, il n’a pas accepté l’offre. Après les révélations du média, Rudy Giuliani a rejeté ces allégations, arguant que travailler en tant qu’avocat du président et en même temps sur des affaires de clémence serait un conflit d’intérêt. Notons que d’autres proches de Donald Trump sont impliqués dans ce genre d’affaire. Ainsi, selon le New York Times, l’ancienne conseillère de campagne de Donald Trump, Karen Giorno, et John Dowd, ancien avocat du chef de l’Etat, avaient accepté plusieurs dizaines de milliers de dollars pour aider certaines personnes à obtenir des grâces présidentielles.