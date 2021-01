Le président Donald Trump vient de finir son mandat et doit céder la place à son challenger démocrate Joe Biden. Mais il a reconnu la victoire du démocrate assez tardivement incitant même ses partisans (pour certains analystes) à la révolte. Le dernier épisode de la tension électorale s’est déroulé au Capitole avec l’invasion des partisans du président républicain.

Un nouvel enchaînement des violences qui a conforté les plus féroces opposants de Trump mais qui, a aussi convaincu certains de ses partisans qu’il était allé trop loin. Plusieurs de ses proches soutiens l’ont même désavoué publiquement. Il y a quelques heures, son ancien conseiller à la sécurité nationale McMaster, s’est prononcé sur un éventuel second mandat à venir. Il se susurre depuis quelques semaines que Donald Trump pourrait être candidat aux prochaines élections présidentielles en 2024. Il a lui même évoqué l’idée récemment avec certains proches.

Dans une interview accordée à CNN, M. McMaster pense qu’un second mandat de Donald Trump serait dangereux pour le pays : «Je pense que ce serait terriblement diviseur» a-t-il lâché lorsque le journaliste lui a demandé s’il soutenait un éventuel second mandat plus tard. Quant à la nouvelle tentative de destitution de Trump, il affirme que cela prouve que «personne n’est au-dessus de la loi».