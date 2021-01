2020 a été une incroyable année pour Elon Musk, bien qu’elle ait été difficile pour le commun des mortels avec la pandémie du coronavirus. Le PDG de Tesla a été en effet parmi les quelques rares personnalités à profiter aisément de la crise, du moins à voir ses revenus augmenter exponentiellement pendant la période.

En effet, la valeur nette d’Elon Musk (qui a aussi réalisé une percée dans le monde aérospatial) a augmenté de façon fulgurante dépassant les 100 milliards de dollars. Mais cette ascension n’a pas été des plus faciles. Des investisseurs qui avaient tenté de court-circuité les actions de Tesla, anticipant une baisse du cours de l’action ont été pris de court et ont quant à eux perdu près de 40 milliards de dollars, pendant que lui gagnait près de trois fois plus.

Un coup de poker inattendu pour ces investisseurs qui doivent désormais se mordre les doigts. Le plus improbable, analyse CNN, c’est le fait que ces investisseurs ont perdu sur le cours de Tesla, plus que les pertes d’autres investissements concernant 9 grandes entreprises dont Apple. Elon Musk peut se targuer d’avoir eu une année exceptionnelle. Il est désormais classé deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 162 milliards de dollars derrière Jeff Bezos et ses 187 milliards.