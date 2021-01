A moins de dix ans, un jeune enfant d’origine ougandaise fait parler de lui. L’enfant du nom de Graham Shema plus connu sous l’appellation de « Capitaine Shema » ne cache pas son amour pour le secteur aérien et aéronautique. Il rêve en effet de devenir pilote quand il sera plus grand. Du haut de ses 7 années d’existence, il a déjà piloté à trois reprises lors d’un stage, un Cessna 172, un petit avion de tourisme de quatre places.

“Plus tard, j’aimerais être pilote et astronaute”

« Plus tard, j’aimerais être pilote et astronaute », avait déclaré le petit Ougandais. A en croire les informations qui ont été relayées par les médias sur Graham Shema, son idole serait le richissime homme d’affaires américain et patron de SpaceX Elon Musk. Il rêve de pouvoir un jour rencontrer cet homme qui se fait remarquer par ses travaux avec son entreprise SpaceX.

Amoureux d’Elon Musk

« J’aime Elon Musk, parce que je veux apprendre avec lui sur l’espace, aller avec lui dans l’espace », avait déclaré celui qui est surnommé « Capitaine Shema ». Il aurait une vaste culture dans le domaine aérien et aéronautique. Amoureux de maths et de sciences, il a eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités de son pays à cause de son talent. Il avait été invité à des réunions par l’ambassadeur d’Allemagne et le ministre des Transports de l’Ouganda.