A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée, le fils du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar, a donné son avis par rapport à la production et à la diffusion de certains films à la gloire de son défunt père. Il a notamment critiqué cette option qui a été faite par la plateforme Netflix. Pour lui, ces productions ont des effets néfastes que les structures n’arrivent plus à contrôler.

“Personne ne prend la responsabilité des effets néfastes”

« Personne ne prend la responsabilité des effets néfastes de telles séries, qui encouragent les gens à penser que la vie de mon père valait vraiment la peine d’être vécue », a notamment critiqué Juan Pablo Escobar qui insiste notamment sur l’impact de ces films sur la couche juvénile.

“Je reçois entre 3000 et 4000 messages par jour”

« Je reçois entre 3 000 et 4 000 messages par jour venus de partout dans le monde sur les réseaux sociaux, me disant “Hé, je viens de voir la série Narcos, c’est trop cool, maintenant je veux être comme ton père” », a confié le quadragénaire lors de l’interview qu’il a accordée à HuffPost. Ce fut une occasion pour lui d’insister sur le fait que ces différents commentaires ne lui fassent véritablement pas plaisir. Juan Pablo Escobar a notamment critiqué les productions telles que la série Narcos ; Queen of the South ou How to Sell Drugs Online.