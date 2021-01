En France des milliers de personnes visiblement très déterminées ont ignoré les mesures sanitaires et se sont regroupées pour fêter le nouvel an. En tout près de 2500 personnes se seraient réunies dans l’ouest de la France plus précisément dans la localité de Lieuron, au sud de Rennes rapportent les autorités. Un rassemblement inédit en cette période de pandémie qui fait rage dans le pays.

D’après les premiers éléments, les gendarmes ont tenté d’empêcher le rassemblement sans y parvenir. Le nombre impressionnant des fêtards venus de toute la France, mais aussi de l’étranger a découragé toute initiative majeure des forces de l’ordre. Les fêtards ont riposté lors d’une tentative de blocage des gendarmes et ont même incendié un de leurs véhicules et en ont dégradé quelques autres. Les témoins décrivent une arrivée spectaculaire des fêtards au dernier moment dans la ville.