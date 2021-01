Face à la façon dont ils se sont pris à la crise du nouveau coronavirus, plusieurs dirigeants dans le monde ont été sévèrement critiqués. Le président français Emmanuel Macron n’a pas été épargné par cette vague critique qui l’a submergé de toute part. A l’occasion de la présentation des vœux à la presse ce jeudi, le candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan s’en est violemment pris à Macron à propos de sa gestion de la crise sanitaire au point de penser à sa destitution.

L’homme s’est demandé s’il ne fallait pas « en arriver à » la destitution de l’actuel locataire de l’Elysée, pour « qu’il cesse de nuire » et de « détruire la démocratie », notamment à propos de la Covid-19. « À force d’être enfermés, provoqués, méprisés, attention les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir le révoquer. On ne compte plus les appels au déclenchement de l’article 68 (de la Constitution) sur la destitution du président de la République », a affirmé le président de Debout la France.

Il y a urgence à changer de politique avant l’explosion populaire

Dans ce sens, Dupont-Aignan s’est interrogé sur la destitution du président en citant le chanteur Francis Lalanne. « Faudra-t-il en arriver là, pour qu’il rende des comptes à la nation, pour qu’il cesse de détruire notre démocratie, pour qu’il cesse de nuire ? » a-t-il questionné. D’après le député de l’Essonne « il y a urgence à changer de politique avant l’explosion populaire. » Toutefois, il ne souhaite « pas qu’on en arrive là » parce qu’il est « respectueux des institutions ».

Concernant, les gestes barrières qui ne sont pas respectés et les mouvements de protestation auxquels lui-même avait déjà pris part, Nicolas Dupont-Aignan a indiqué qu’à « un moment, quand des ordres sont stupides et inefficaces, le peuple se rebelle. » Contre la fermeture des frontières et l’imposition de certains gestes barrières, qu’il qualifie d’« enfermement à perpétuité », le candidat solitaire a indiqué « préférer rendre le contrôle effectif » aux frontières, distribuer des masques des protection aux plus fragiles et augmenter les lits de réanimation.