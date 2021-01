Considérée comme pays des libertés, la France est l’un des pays au monde où le gouvernement est sérieusement pris à partie. Du mouvement des Gilets jaunes en passant par la loi sécurité globale, et la pandémie du coronavirus pour ne citer que ceux-là, le gouvernement d’Emmanuel Macron a été sérieusement critiqué. Principalement sur la Covid-19, l’exécutif français a été critiqué sur tous les plans. Que ce soit sur les masques, les tests et désormais la campagne de vaccination, le français n’ont fait aucun cadeau au gouvernement.

Se sentant au bord du gouffre avec « les 66 millions de procureurs » qui l’amènent chaque fois au banc des accusés, le président Macron a, à l’occasion de la présentation de son plan d’investissement national dans les technologies quantiques, déploré la « traque incessante de l’erreur » en France. A propos de toutes ces critiques, le locataire de l’Elysée a estimé que « celui qui ne fait pas d’erreur, c’est celui qui ne cherche pas, qui ne fait rien ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille ».

Ce n’est pas comme ça qu’on avance

Concernant le plan d’investissement national dans les technologies quantiques dont le montant est estimé à 1,8 milliard d’euros, Macron a estimé que « cette stratégie assume la part de risques et d’erreurs ». Pour le chef de l’Etat français, l’un des problèmes de son pays est la défiance qui serait largement documenté par de nombreux chercheurs. « Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française c’est aussi cette espèce de traque incessante de l’erreur. C’est-à-dire nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ce n’est pas comme ça qu’on fait face à la crise ou qu’on avance », a déploré Emmanuel Macron.

Ce qui fait une grande nation

« Nous avons besoin d’avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n’est pas encore perceptible et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s’améliorer. C’est ça ce qui fait une grande nation », a jugé le président en indiquant que ce sont nos erreurs « qui nous apprend le plus ». Toutefois, le président a l’espoir qu’avec la confiance, ils y arriveront en continuant à regarder l’horizon, à préparer le lendemain pour ne plus subir des crises à venir.