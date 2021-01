L’ancien président français, François Mitterand, a pleinement participé au génocide rwandais contre les Tutsis. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos du chercheur François Graner, qui a eu accès aux archives de l’ancien chef de l’Etat, mort en 1996. D’après lui, ces informations confirment que François Mitterand et quelques militaires ont contribué au génocide rwandais.

« Cela s’appelle de la complicité de génocide »

« Ces pièces viennent consolider un puzzle qui montre que Mitterand et un petit groupe de militaires (…) ont mené une politique qui a soutenu avant, pendant et après le génocide des Tutsi, les extrémistes hutu et les chefs de l’armée rwandaise » a déclaré François Graner, avant d’ajouter que : « ce soutien a été fait en connaissance de cause (…), c’est pour cela que cela s’appelle de la complicité de génocide ». Le chercheur a par ailleurs affirmé qu’à travers l’intervention de la France, cette dernière voulait « maintenir, à tout prix, le Rwanda dans la zone d’influence française ».

Il avait commencé une bataille en 2015

Notons que ces propos interviennent dans un contexte où plusieurs documents prouvent que la France avait non seulement couvert la fuite des auteurs du génocide, et a poursuivi la livraison d’armes, même après la signature de l’accord d’Arusha, le 4 août 1993. Pour rappel, François Graner avait commencé une bataille judiciaire, en 2015, afin d’accéder à la totalité des documents de François Mitterand, sur la politique de la France au Rwanda, dès le début des années 90. C’est en juin 2020, que le Conseil d’Etat lui a donné gain de cause.