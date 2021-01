La polémique qui a vu le jour depuis quelques heures suite à une publication sur le compte Instagram de Marlène Schiappa continue de défrayer la chronique. Le dernier communiqué rendu public par l’avocate de la ministre, Me Julia Minkowski a notamment été de nature à semer le doute sur la véracité ou non de la publication à polémique.

Aucun recours à “un placement de produit”

En effet, alors que l’entourage de la ministre a défendu la thèse selon laquelle, la publication serait une fausse, le communiqué quant à lui met l’accent sur le fait que la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté n’ait pas fait « recours à un placement de produit ou post sponsorisé sur Instagram ».

« Nous serons très vigilantes quant au respect des droits de Madame la ministre Marlène Schiappa et serons contraintes de poursuivre toute personne qui participerait à ses allégations diffamatoires (…) », a indiqué le communiqué sans apporter aucune autre précision sur le fait que la publication incriminée soit fausse ou pas.

Des critiques à l’endroit de Marlène Schiappa

Rappelons que la polémique est née suite à la vidéo qui aurait été postée par l’officielle française par le canal de son compte Instagram. « Merci à Adriano et & Vincent de @ANS_Brasil pour ce #lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner des précieuses minutes avant chaque matinale. Merci à Soraya de @c8lachaine pour la bonne adresse et à demain pour la reprise d’une activité politique normale ! », (…), peut-on lire en légende de la vidéo.

Sur les images, on peut voir une femme de dos, tourner la tête de droite à gauche pour agiter les cheveux comme dans les spots publicitaires. Cette vidéo avait suscité d’énormes critiques à l’endroit de ce membre du gouvernement. « Elle fait de la pub pour un coiffeur sur son compte public d’état ? », s’est interrogé notamment un internaute.