Les présidents français et turcs, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, ont choisi la voie du dialogue pour résoudre les points de désaccords qui les opposent. L’information a été donnée par le chef de la diplomatie turque, Melvut Cavusoglu, qui a précisé que c’est le chef de l’Etat turc qui a, premièrement, initié ce dialogue. Ainsi, il a écrit une missive à Emmanuel Macron, pour lui souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année et lui a présenté ses condoléances concernant les attentats qui ont endeuillé la France.

Ils ont décidé d’aborder le dossier de la Syrie et de la Libye

« Cette semaine, nous avons reçu la réponse de Macron (…) C’est une lettre très positive dans laquelle il dit vouloir s’entretenir avec notre président et qui d’ailleurs débute en turc par Cher Tayyip » a ajouté Melvut Cavusoglu. D’après le ministre turc, les deux présidents devraient bientôt s’entretenir, avant de se rencontrer physiquement. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a souligné que Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont également pris la décision d’approfondir les discussions dans des domaines clés tels que : le dossier de la Libye et de la Syrie, sur lesquels les deux chefs d’Etat ne s’entendent pas, et la lutte antiterroriste.

Notons que ce rapprochement entre les deux présidents intervient dans un contexte où, Recep Tayyip Erdogan avait mis en cause la santé mentale de son homologue français et l’avait accusé d’islamophobie. Au cours du mois de décembre 2019, il avait estimé qu’Emmanuel Macron est « un problème pour la France »,tout en exhortant le pays à « se débarrasser » de lui.