La situation sanitaire due au nouveau coronavirus et à la rapidité de la propagation du nouveau variant britannique du virus en France, ont amené les autorités à penser à un troisième confinement. En effet, cette question a été soulevée par le Premier ministre Jean Castex. Même s’il n’a avancé aucune date concernant la mise en application d’un nouveau confinement, il n’a cependant pas écarté cette idée, au cas où les choses s‘aggravent.

Il est nécessaire pour venir à bout du virus

Au cours d’une réunion avec des parlementaires le lundi 11 janvier 2021, à laquelle le sénateur Bruno Retailleau a pris part, il a évoqué les propos du Premier ministre selon lesquels : « Il l’a évoqué, non pas pour l’annoncer, mais en cas d’échec de tout le reste ». Par ailleurs, une conférence de presse sera organisée dans ce sens, le jeudi 14 janvier 2021. Au cours de cette dernière, de nouvelles mesures relatives à la crise sanitaire pourraient être communiquées. Cependant, si un nouveau confinement n’est pas encore une priorité pour le gouvernement Macron, des professionnels de la santé ont estimé qu’il est nécessaire pour venir à bout du virus.

Un autre confinement n’est pas évitable

Dans une tribune publiée dans le journal français, Le Monde, nommée « Covid-19 : ‘Il est à craindre que l’aggravation de l’actuelle vague impose mi-janvier un nouveau confinement’ », ils ont estimé que « le confinement strict et précoce est la meilleure arme contre la propagation virale, même s’il est de plus en plus mal vécu par la population », afin de soulager le système de santé français. Dans une interview accordée au média français, BFMTV, ce lundi 11 janvier 2021, le professeur Gilles Pialoux a trouvé qu’un autre confinement n’était pas évitable sur « le plan sanitaire ». Il a par ailleurs ajouté que « ce qu’il faudra discuter, c’est son intensité en matière territoriale et la date de décision ».