C’est une nouvelle qui ravira certainement les fans de la série Game of thrones. En effet, la chaîne de télévision américaine, HBO, proposera un dérivé de la saga mythique. D’après les informations du média américain Variety, ce dernier intitulé, House of the Dragon, est le prequel de la série Game of thrones. Par ailleurs, la production de la nouvelle série a déjà été lancée.

L’ouvrage est dénommé : Les Aventures de Dunk et de l’œuf

House of the Dragon est l’adaptation d’un livre écrit par George R.R. Martin, auteur des romans Game of thrones. Cet ouvrage dénommé : Les Aventures de Dunk et de l’œuf, raconte dans ses trois premiers romans les aventures de Duncan Le Grand, un chevalier errant, et de son écuyer qui est surnommé œuf. Celui-ci n’est tout autre que le futur roi de Westeros, Aegon Targaryen. En d’autres termes, il est l’arrière-grand-père de Daenerys Targaryen, la reine des dragons.

Les évènements de la série se déroulent par ailleurs 90 années avant ceux de Game of thrones connus des fans. Il devrait également faire le récit d’une guerre civile au cours de laquelle deux branches de la maison Targaryen se sont affrontées. En outre, aucune information concernant les acteurs de la future série n’a fuité. Même si House of the Dragon est en préparation, elle est une priorité pour HBO, qui compte la dévoiler au public en 2022.