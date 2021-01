Depuis quelque temps, l’histoire empoisonne les relations entre Alger et Paris. Sur la base d’un rapport rendu par l’historien Benjamin Stora, l’Élysée a d’ailleurs pu étudier la question de la guerre d’Algérie. Une situation qui intervient alors que le président Macron a souvent appelé à faire face au passif douloureux entre les deux nations.

Pour autant, il ne faudra pas compter sur des excuses de la part de l’Élysée. En effet, Emmanuel Macron a confirmé que des actes symboliques seraient effectués sous peu mais qu’il n’y aura ni repentance, ni excuses alors que le 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie sera célébré dans les jours à venir.

Emmanuel Macron n’envisage pas d’excuses, ni de repentance

Pour l’occasion, le président Macron participera aux commémorations en célébrant la journée nationale des Harkis, l’anniversaire de la répression d’une manifestation d’Algériens en octobre 1961 et enfin, l’anniversaire des Accords d’Évian, signé le 19 mars 1962. Une célébration très attendue, qui permettra de faire un point sur la situation actuelle.

La fin de la Guerre d’Algérie, bientôt célébrée

En effet, pour le président français, les non-dits et les ressentiments liés au passif colonialiste de la France favorisent la montée des séparatistes islamistes. Afin de rester dans la vérité et d’avancer dans la réconciliation, certaines dates, festivités et célébrations pourraient être annoncées par le président français.