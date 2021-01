Ces dernières années, le mobile est devenu plus qu’un accessoire pour recevoir et émettre des appels. Le développement de la technologie a favorisé la création de nouveaux services. Les services mobiles se sont développés et le nombre d’utilisateurs au cours des dernières années a littéralement explosé.

Les banques se tournent vers le digital

Les services financiers n’ont pas voulu rester en marge de cette révolution numérique qui a changé nos habitudes. En effet, les banques se sont tournées vers le digital pour se rapprocher encore un peu plus de la clientèle en leur offrant ainsi des services financiers dématérialisés. Outre la possibilité aujourd’hui d’ouvrir un compte bancaire depuis le confort de son salon à partir d’un site web ou d’une application mobile installée sur un smartphone en quelques clics, les néo banques se sont adaptées aux besoins de leurs clients en leur offrant les services de suivi de compte et d’achat en ligne innovants pour leur faciliter la vie. Pour offrir encore plus de possibilités à leur clients, des banques se sont adaptées à des solutions de paiement totalement dématérialisées comme Apple Pay et Paylib.

La petite révolution des cartes virtuelles

Si il y a encore quelques années, les cartes de débit ont apporté à leurs utilisateurs des solutions ponctuelles pour avoir du cash afin de régler des situations d’urgence, l’arrivée des cartes virtuelles est une petite révolution pour le secteur bancaire. Elle a pour avantage d’être comme son nom l’indique « virtuelle » etde ne pas encombrer son utilisateur avec une nouvelle carte dans son portefeuille puisqu’elle est contenue dans son téléphone, l’accessoire devenu le fidèle compagnon de son propriétaire depuis quelques années. Avec ces cartes, l’utilisateur a la possibilité d’ajuster le montant maximal pour les achats en ligne lorsqu’ils sont importants. Vu que les paiements se font en ligne, les banques ont mis en place des dispositifs pour sécuriser les opérations financières de leurs clients.