Le tout nouveau président américain est visiblement confronté à quelques difficultés pour exécuter sa politique en matière d’immigration. Selon les informations rapportées sur cette actualité, un juge fédéral a bloqué le moratoire de 100 jours instauré par Joe Biden sur les expulsions. Au Sénat, cette politique ne rencontre pas non plus beaucoup d’enthousiasme auprès de certains élus républicains.

Ceux-ci ont visiblement pris l’initiative de bloquer deux mesures du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Ces mesures sont en effet liées à son candidat à la sécurité intérieure et l’annonce d’un comité pour réunir les familles séparées à la frontière au cours du mandat de Trump. Selon les informations qui ont été publiées dans la presse, Joe Biden devrait faire certaines annonces ce vendredi.

Plus de détails au cours des semaines à venir

Mais la porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que dès la semaine prochaine, il y aurait plus d’informations sur la politique migratoire de l’administration dirigée par Joe Biden. « Nous aurons plus à dire la semaine prochaine sur l’immigration, le président le fera, nous aurons donc plus à vous en informer dans les prochains jours », a-t-elle lancé ce jeudi lors d’un briefing. Rappelons que la politique migratoire prônée par le président démocrate est directement opposée à celle déployée par le milliardaire républicain.