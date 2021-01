Le président américain sortant, Donald Trump n’a pas agi comme ses prédécesseurs sur certains plans. Le plus flagrant a été la non reconnaissance de la victoire de Joe Biden même après les rejets de ces recours. Une situation inédite dans le pays. Si plus tard il a reconnu la victoire du démocrate, il a tenu quand même à préciser que l’élection ne respectait pas la volonté du peuple américain et n’a pas personnellement félicité son challenger.

Hormis cette position, Donald Trump a également refusé d’assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président élu Joe Biden. Il a souhaité cependant s’exprimer face caméra après son départ de la Maison-Blanche. Mais sur ce coup, son vice-président Mike Pence a préféré assister à la cérémonie d’investiture plutôt que d’être présent aux côtés du leader républicain. Toutefois, Donald Trump a accepté de respecter une des vieilles traditions à la Maison-Blanche : Laisser un courrier à son successeur.

L’information a été confirmée par Judd Deere, un porte-parole de la Maison-Blanche. Barack Obama l’avait bien évidemment fait avant lui, et il (ndlr: Donald Trump) s’est laissé convaincre par le chef du groupe républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, selon la chaîne américaine CBS. Quant au contenu de la lettre, pour l’heure aucune information n’a été rendue publique. « C’est entre lui et le président élu » a commenté M. Deere.