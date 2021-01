Aux USA, malgré la pléiade de conséquences de leurs actes au Capitole, les pro-Trump ne désespèrent pas et veulent une fois encore défier les autorités ce 20 janvier lors de l’investiture du nouveau président élu Joe Biden. Depuis quelques heures, les arrestations des personnes qui ont participé à l’invasion du Capitole se poursuivent. Les États-Unis d’Amérique se réveillent avec la gueule de bois face à ces événements inédits dans l’histoire du pays.

Le président Donald Trump qui est accusé d’avoir poussé ses partisans à ces actes extrêmes a depuis été sanctionné par les réseaux sociaux comme un malpropre. Mais ses partisans n’en démordent pas. Ils comptent se remobiliser même si l’armée et la police sont déployées lors de l’investiture du candidat democrate Joe Biden. Sur les forums et réseaux d’êtrême droite, plusieurs messages appellent une nouvelle fois à la mobilisation ce 20 janvier.

Les nombreuses arrestations ne semblent pas non plus les décourager outre mesure. Et ils le répètent, le candidat démocrate n’aurait pas gagné selon eux. De son côté le président élu Joe Biden tente de rassembler au maximum. S’il appelle à des sanctions contre les émeutiers, il ne veut pas mettre tous les pro-Trump dans le même plat. Quant au président Trump, il a d’ores et déjà averti qu’il ne serait pas à l’investiture de son challenger.