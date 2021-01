Aux USA, MacKenzie Scott, l’ex-femme de Jeff Bezos va-t-elle battre un record mondial de philanthropie? C’est en tout cas ce que laissent croire ses dons offerts ces derniers mois. Plusieurs organismes ont en effet bénéficié de montants records de dons de celle qui a divorcé de Jeff Bezos, patron d’Amazon.

La plus récente estimation de sa fortune la classe 18ème au monde avec près de 50 milliards d’euros. MacKenzie Scott a décidé d’offrir généreusement des millions d’euros à des organismes, certaines fois sans prendre en considération la manière dont l’argent sera utilisé, faisant entièrement confiance aux organismes. Une première dans le domaine de la philanthropie.

Il y a quelques jours, comme le rapporte Foxbusiness, l’ex-femme de Jeff Bezos avait offert 25 millions de dollars à une association caritative de l’indiana. Selon une porte-parole du groupe, c’est le plus grand don offert à une organisation en plus de cent ans d’histoire. «Avec tant de membres de notre communauté sous le choc des effets sanitaires et économiques de la pandémie, la reprise ne se fera pas du jour au lendemain» a affirmé un responsable de l’association. Outre ce don, c’est un total de 4,2 milliards de dollars que Mme Scott avait promis pour les associations du pays.

«Non seulement les organisations à but non lucratif sont chroniquement sous-financées, mais elles sont également détournées de manière chronique de leur travail par la collecte de fonds et par les exigences de reporting lourdes que les donateurs leur imposent souvent» avait-elle déclaré pour justifier son action.