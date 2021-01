Le fils de l’ancien président ghanéen Kwame Nkrumah aura attendu la fin des cérémonies d’inhumation de Jerry John Rawlings pour tirer à boulets rouges sur lui. Sekou Nkrumah, le dernier fils du panafricaniste a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de Marck Zuckerberg pour attaquer l’illustre disparu et la politique qu’il a menée à la tête du Ghana.

Rawlings était “méchant” selon le fils de Nkrumah

Sekou Nkrumah a fait notamment remarquer qu’il s’est abstenu de le critiquer avant l’inhumation pour respecter la mémoire du disparu. Ceci expliquerait ainsi le moment choisi pour lancer les accusations sur l’homme d’Etat ghanéen. Pour lui, le défunt que pleure tout le peuple ghanéen est tout sauf un saint. Il n’est pas allé par quatre chemins pour le qualifier d’homme « méchant ».

«Jetons l’hypocrisie légendaire ghanéenne et parlons clairement. Cet homme était un homme très méchant, et ce n’était pas un type gentil! Beau oui, dans sa jeunesse. Charismatique? Bien sûr, il l’était, et il pouvait faire couler sa bouche comme tous les autres barils vides, y compris Trump! », a écrit le quinquagénaire dans sa publication.

“Il s’est trompé sur la scène révolutionnaire”

Dans son texte sur Facebook, il a décrit l’homme politique comme « traitre », un « populiste », un homme « violent » et bien d’autres choses. «Il a trahi le 4 juin lors de la mise en scène du coup d’État de 1981 parrainé par la Libye, et il s’est trompé sur la scène révolutionnaire! Après avoir critiqué le FMI et la Banque mondiale, il a fait demi-tour et les a embrassés, et dans le processus a révélé son manque de références socialistes », a-t-il ajouté.