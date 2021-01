Fin 2019, l’Autorité italienne de protection des données avait engagé une procédure contre Tik Tok. Elle trouvait que le réseau social n’accordait pas l’attention qu’il faut à la protection des mineurs et qu’il y a une certaine facilité à contourner l’interdiction de s’inscrire pour les plus petits. L’autorité italienne reprochait aussi à Tik Tok un manque de transparence et de clarté dans les informations données aux usagers et les réglages prédéfinis non respectueux de la vie privée. La mort par asphyxie de la petite Antonella semble donner raison à la structure italienne. En effet la fillette de 10 ans participait à un challenge dénommé « jeu de foulard » sur Tik Tok.

L’autorité pour la protection des données personnelles a bloqué Tik Tok avec effet immédiat

Elle avait passé une ceinture au cou, stoppant sa respiration jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus tenir. Malheureusement ce défi a été fatal pour la fillette. Découverte par sa petite sœur dans la salle de bains familiale, dans un état préoccupant, elle a été transportée à l’hôpital où elle décède. Après ces évènements malheureux, l’autorité pour la protection des données personnelles a bloqué avec effet immédiat, le réseau social jusqu’au 15 février 2021. Tik Tok ne peut donc plus exploiter « les données des utilisateurs dont l’âge n’a pas été établi avec une sécurité absolue ».

Son âge est « inférieur aux 13 ans minimum prévus par la plateforme »

Pendant la période de suspension, le réseau social chinois va devoir tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences de l’autorité de régulation. Tik Tok qui a réagi après le décès de la petite Antonella a indiqué que la sécurité de la communauté du réseau social était sa priorité absolue. Il disait également se mettre à la disposition des autorités compétentes italienne pour collaborer à leur enquête. Signalons tout de même que la fillette ne devrait normalement pas être inscrite sur Tik Tok. Son âge est « inférieur aux 13 ans minimum prévus par la plateforme » informe l’autorité de protection des données.