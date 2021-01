Un jour après son investiture comme nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden fait face à des articles de mise en accusation. En effet, la représentante républicaine Marjorie Greene, a annoncé hier jeudi 21 janvier 2021, avoir déposé plusieurs articles de mise en accusation contre l’actuel chef de l’Etat. Selon elle, le successeur de Donald Trump est inapte à exercer la fonction de président après avoir aidé son fils, Hunter Biden, auprès d’une société énergétique ukrainienne.

Joe Biden a abusé de son pouvoir, selon elle

Dans un communiqué, elle a fait savoir que le « président Joe Biden est inapte à exercer la fonction de président. Son modèle d’abus de pouvoir en tant que vice-président du président Obama est long et inquiétant. Le président Biden a démontré qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour renflouer son fils, Hunter, et remplir les poches de sa famille avec de l’argent provenant de sociétés énergétiques étrangères corrompues ». Selon l’élue de la Géorgie, les articles qu’elle a déposés font savoir que Joe Biden a abusé de son pouvoir quand il était vice-président de Barack Obama. Cela, dans le but de permettre à son fils Hunter de siéger au Conseil d’administration d’une entreprise énergétique en Ukraine.

Notons que Joe Biden a toujours rejeté avoir pris des décisions concernant l’Ukraine, tout en veillant aux intérêts de son fils. Pour mémoire, Marjorie Greene avait dit depuis la semaine dernière, qu’elle déposerait des articles de mise en accusation contre Joe Biden, le jour suivant son investiture. Son annonce avait été faite quelques heures après que la chambre des représentants ait voté pour la destitution de l’ancien président Donald Trump.