Le monde a commémoré ce dimanche 24 janvier 2021, la Journée internationale de l’éducation. À l’occasion de cette journée, l’ONG EDUCO a relevé, dans un communiqué en date du 21 janvier dernier, les défis à relever désormais en matière d’éducation. Cette organisation avertit que la COVID-19 met en danger le droit des enfants à l’éducation Selon la Directrice générale d’EDUCO, Pilar Orenes, «les conséquences économiques et sociales de la pandémie font qu’il est difficile pour des millions d’enfants dans le monde d’exercer leur droit à l’éducation ».

Pour lui, il faut bien savoir que l’éducation n’est pas un service mais un droit, et qu’en tant que tel, il doit être garanti. C’est pourquoi «les gouvernements doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif ». L’organisation affirme que l’arrivée de la COVID-19 a provoqué une urgence sans précédent dans le domaine de l’éducation et a aggravé les inégalités éducatives existantes qui touchent spécialement les enfants les plus vulnérables. Elle avertit donc que la possibilité qu’une éducation inclusive, équitable et de qualité soit garantie d’ici 2030, comme les États s’y étaient engagés au niveau international, aura du mal à se concrétiser.

Elle indique qu’à l’heure actuelle, cinq défis sont à relever en matière d’éducation. Il faut inverser les taux d’abandon scolaire qui ont augmenté en raison de la pandémie. «Nous devons travailler pour que tous les enfants qui ont quitté l’école depuis la fermeture des centres éducatifs se remettent à étudier », a fait savoir Pilar Orenes. L’ONG estime par ailleurs qu’il est «essentiel de garantir la qualité de l’apprentissage, en particulier dans le cas de l’enseignement semi-présentiel ou à distance, car l’apprentissage ne doit pas dépendre du contexte dans lequel se trouvent les enfants ».

Pour EDUCO Le troisième défi identifié est celui d’éviter de nouvelles inégalités dans l’accès à l’éducation et de continuer à lutter contre les inégalités qui existaient déjà avant l’arrivée de la COVID-19. L’organisation estime que les mesures à prendre doivent avant tout veiller à ce que l’égalité des chances pour les enfants soit assurée, car celles-ci auront un impact aussi bien sur leur situation présente que sur leurs opportunités futures. Les deux derniers défis de l’éducation sont d’ouvrir les écoles chaque fois que cela est possible et d’offrir un soutien socio-émotionnel aux enfants dans l’environnement éducatif. Pour rappel, EDUCO est une ONG globale de coopération au développement, axée sur l’éducation, la protection et la participation de l’enfance. Elle intervient dans 14 pays à travers des projets auxquels participent plus de 800 000 enfants, adolescents et jeunes personnes.