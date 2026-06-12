Bénin : Un meunier poursuivi après avoir giflé un enfant pour 50 francs

Un meunier a comparu le jeudi 11 juin 2026 devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi pour des faits de violences volontaires sur un enfant. L’affaire, rapportée par Bip Radio, trouve son origine dans une altercation survenue dans un moulin à maïs de la commune à propos d’une pièce de 50 francs CFA.

Selon les éléments présentés à l’audience, le mineur s’était rendu dans l’établissement pour faire moudre des céréales. Au cours de son passage, il aurait aperçu une pièce de monnaie au sol et l’aurait ramassée. Ce geste a provoqué la réaction du meunier qui a considéré que l’enfant s’était emparé d’un bien ne lui appartenant pas. D’après les faits rapportés devant le tribunal, l’artisan lui a alors asséné plusieurs gifles.

Une blessure à l’œil constatée

Les coups portés au mineur auraient entraîné une blessure au niveau de l’œil. Bip Radio indique que l’enfant a présenté un saignement à la suite de l’agression.

Le dossier a été examiné par le tribunal d’Abomey-Calavi afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’évaluer les conséquences des violences sur la victime. Les débats ont permis au ministère public d’exposer sa lecture des faits avant les réquisitions.

Le parquet requiert une peine avec sursis

À l’issue des échanges, le représentant du ministère public a demandé au tribunal de condamner le prévenu à une amende de 250 000 francs CFA. Le parquet a également requis une peine de douze mois d’emprisonnement assortie de sursis. Une telle peine, lorsqu’elle est prononcée, n’entraîne pas d’incarcération immédiate du condamné, sauf en cas de révocation du sursis dans les conditions prévues par la loi.

Aucune décision n’a été rendue à l’issue de cette audience. Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal a renvoyé l’affaire en délibéré. La juridiction d’Abomey-Calavi rendra sa décision le 8 juillet 2026. À cette date, le prévenu sera fixé sur son sort dans cette procédure relative aux violences commises sur un mineur à la suite d’un différend portant sur une pièce de 50 francs CFA.