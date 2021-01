L’ancien secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a été sanctionné par la Chine, après le départ de l’ancien président républicain, Donald Trump. C’était hier mercredi 20 janvier 2021, que le gouvernement chinois a annoncé ces sanctions, pour violation de sa « souveraineté ». Par ailleurs, ce sont 28 personnalités politiques américaines qui sont sanctionnées par la Chine.

De graves conséquences sur les affaires intérieures de la Chine

Dans un communiqué, la diplomatie chinoise a indiqué que : « Ces dernières années, des hommes politiques antichinois aux États-Unis ont, par intérêt politique égoïste et par leurs préjugés et leur haine contre la Chine, sans aucune considération pour les intérêts des peuples chinois et américain, planifié, promu et pris de folles mesures ». A en croire le ministère chinois des Affaires étrangères, cela a eu de graves conséquences sur les affaires intérieures de la Chine et « sapé les intérêts de la Chine, offensé le peuple chinois et gravement perturbé les relations sino-américaines ».

Stephen Bannon également visé par les sanctions

Le pays a par conséquent décidé, Selon la diplomatie chinoise, « de sanctionner 28 personnes qui ont gravement violé sa souveraineté et qui ont été à titre principal responsables de telles actions américaines concernant les questions liées à la Chine ». Notons que ces sanctions visent les personnalités et membres de leurs familles, qui n’auront plus accès au territoires chinois, Macao et Hong Kong y compris. Hormis Mike Pompeo, sont notamment visés par ces sanctions Stephen Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, l’ex secrétaire de la santé Alex Azar, Robert O’Brien, un ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale et Peter Navarro, conseiller de Donald Trump au commerce.