La NASA a confirmé l’information selon laquelle une exoplanète, vieille de 10 milliards d’années, a été récemment découverte. Une découverte assez importante, puisque cette exoplanète est l’une des plus anciennes jamais découvertes. Celle-ci s’ajoute à la longue liste des 4.500 planètes rocheuses découvertes hors de notre système solaire.

Cette étude, relatée par le New York Post, démontre que l’univers dans lequel nous nous trouvons a formé des planètes et ce, depuis sa création ou presque, soit il y a 14 milliards d’années environ. Cette petite dernière baptisée TOI-561 est située relativement proche de son étoile, l’une des plus vieilles jamais découvertes.

Une exoplanète de 10 milliards d’années a été découverte

TOI-561 est une planète grande comme 1,5 fois notre planète Terre. Pas question toutefois d’y vivre. En effet, celle-ci est tellement proche de son étoile, qu’il y ferait environ 1.700 degrés celsius. Pour autant, il se pourrait que la vie s’y soit développée auparavant. Une planète qui ouvre également un peu plus le champ des possibles pour les scientifiques qui pensent pouvoir découvrir de nombreuses autres rocheuses dans notre galaxie.