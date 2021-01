La pandémie due au coronavirus n’est pas la seule à laquelle l’humanité sera confrontée. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos de la Giec de la biodiversité, qui a estimé que la covid-19 n’est que le début d’une longue série. Pour les experts de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, c’est une ère des pandémies qui s’ouvre.

« Des pandémies futures vont apparaître plus souvent »

« A moins que l’approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses ne soit modifiée, des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l’économie mondiale et tueront plus de personnes que le COVID-19 » ont-ils indiqué dans un rapport qui a été publié avant les fêtes de fin d’année. Pour les scientifiques, la situation est due à la mondialisation des échanges et au grignotage des espaces sauvages.

Notons que le coronavirus continue de sévir dans le monde. Plusieurs millions de personnes ont contracté le virus et plusieurs centaines en sont mortes. Malgré les mesures prises pour empêcher la propagation de la maladie, celle-ci touche encore tous les continents du monde entier. Pour rappel, depuis la grippe espagnole, au total six épidémies se sont abattues sur l’humanité.