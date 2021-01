David Constantine Brooks, alias Mavado est un chanteur de dancehall à succès. Le jamaïcain sous contrat avec le label Cash Money Records, a même sorti le 13 janvier un single : “Not Perfect”. Dans cette chanson, il raconte ses ennuis judiciaires et le procès de son fils. Dantay Brooks est actuellement dans de beaux draps. Un tribunal de Kingston a établi sa culpabilité dans une affaire de meurtre. Le verdict du procès sera connu le 10 mars prochain. Le jeune homme de 18 ans à peine risque la prison à vie pour incendie criminel et possession illégale d’armes à feu.

“Je t’aime mon fils”

Son avocat avant même d’entendre la sentence infligée à son client promet déjà de faire appel de la future décision. Mavado comme on peut l’imaginer est secoué par cette affaire. Début janvier, il avait publié sur Instagram une photo de lui et de son fils, côte à côte. « Je t’aime mon fils » pouvait-on lire au bas de celle-ci. Un message qui témoigne clairement de son soutien à Dantay Brooks. Celui-ci n’est visiblement pas exempt de tout reproche. Selon les faits, le jeune et 4 de ses acolytes se sont rendus au domicile d’un certain Lorenzo Thomas le 05 juin 2018.

Ils abattent le jeune homme qui logeait à St Andrew de Cassava Piece (Kingston), avant de brûler son corps. Au départ, les assaillants auraient essayé de le décapiter mais ils abandonnent cette entreprise parce que leur machette n’est pas assez tranchante. Notons que l’un des amis du fils de la star, Andre Hines a aussi été reconnu coupable par le tribunal jamaïcain.