L’Elysée a annoncé le décès de deux soldats de l’opération Barkhane, au Mali. Il s’agit en effet, du brigadier Loïc Rissier et du sergent Yvonne Huynh, qui ont trouvé la mort au cours de l’exercice de leurs fonctions. Selon les informations communiquées par l’Elysée, les deux militaires avaient été visés par un « engin explosif improvisé », hier samedi 02 janvier 2020. Par ailleurs, un troisième soldat a été blessé dans cette attaque. Cependant, ses jours ne sont pas en danger.

« La France a perdu deux de ses enfants »

« Le Président de la République rend hommage à la mémoire de ces soldats, morts pour la France dans l’accomplissement de leur devoir. Il partage la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la gratitude et de la solidarité́ de la Nation », a également indiqué le communiqué, qui souligne que le président Emmanuel Macron « réaffirme la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme » et « salue le courage » de toutes les forces de sécurité engagées. Notons que la mort des deux soldats français a fait réagir la ministre aux armées, Françoise Parly. Sur Twitter elle a estimé que « la France a perdu deux de ses enfants ».

« Je rends hommage à la force de l’engagement du sergent Yvonne Huynh et du brigadier Loïc Risser, du 2e régiment de hussards de Haguenau. Ils incarnent l’honneur et la bravoure des hussards de Chamborant. Mes pensées vont à leurs familles » a-t-elle laissé voir sur le réseau social.