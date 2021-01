Le 23 octobre 2019, les corps de 39 personnes (31 hommes et 8 femmes âgés de 15 à 44 ans) avaient été retrouvés à bord d’une remorque dans la zone industrielle de Grays, à l’est de Londres. Ils étaient tous des migrants vietnamiens à la quête d’un mieux vivre. A l’origine de l’affaire, se trouve une entreprise bien établie ​et rentable depuis de longues dates, a souligné le juge Nigel Sweeney au cours du procès. Selon le juge, les migrants avaient tenté désespérément de « joindre le monde extérieur au téléphone » ou de tenter d’échapper à la mort par tous les moyens alors qu’ils n’arrivaient plus à respirer dans le camion.

L’une des victimes, Pham Thi Tra My, 26 ans, cité au cours du procès avait envoyé un triste SMS à ses parents : « Maman, papa, je vous aime très fort. Je meurs, je ne peux plus respirer ». Un autre a regretté de ne plus pouvoir s’occuper de ses parents. « C’est Tuan. Je ne vais pas pouvoir m’occuper de vous. Je n’arrive pas à respirer. Je veux revenir dans ma famille. Je vous souhaite une bonne vie » a-t-il envoyé à ses parents. Pour leur transport, les migrants devraient débourser jusqu’à 13 000 livres sterling (14 000 €) pour être acheminés en « VIP ».

De lourdes peines

Ce vendredi 22 janvier 2021, quatre personnes ont été condamnées à de lourdes peines dans l’affaire. Les deux principaux mis en cause, Ronan Hughes, un transporteur routier nord-irlandais et Gheorghe Nica, un ressortissant roumain ont été respectivement condamnés à 20 et 27 ans de prison pour homicides involontaires et trafic de migrants. Le troisième, Maurice Robinson, le chauffeur qui conduisait le camion au moment de la découverte des corps, a écopé en ce qui le concerne de 13 ans et quatre mois d’emprisonnement.

Le chauffeur de 24 ans qui avait acheminé la remorque jusqu’au port belge de Zeebruges, Eamon Harrisson qui a affirmé ignorer la présence des migrants à son bord, a été condamné à 18 ans de prison. D’autres responsables présumés de l’affaire font aussi à l’heure actuelle, l’objet d’une enquête. Au Vietnam par ailleurs, plusieurs personnes impliquées dans le trafic ont déjà été condamnées.