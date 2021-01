C’est visiblement la peur bleue de ce début d’année : l’apparition d’une nouvelle souche du nouveau coronavirus. Une variante a été découverte au Royaume Uni, et une autre en Afrique du Sud. Elles sont réputées plus contagieuses. Au Sénégal, on veut bien s’assurer que cette nouvelle souche ne sévit pas dans le pays. L’Etat a responsabilisé l’Iressef ( Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation) et l’Institut Pasteur de Dakar pour déterminer la présence ou non de cette souche sur le sol sénégalais.

” Séquencer la variante du virus “

Les deux centres de recherches vont donc mettre en place un protocole d’étude qui leur permettra de “séquencer la variante du virus “ considérée comme la plus contagieuse et la plus dangereuse. Après ces travaux de “séquençage” de génome, les chercheurs pourront dire si le Sénégal héberge ou non cette nouvelle souche. ” Inutile de rappeler que le pays connaît depuis ces dernières semaines, une hausse des cas de Covid-19.

Hier mercredi 06 janvier, la barre des 20 mille contaminés a été franchie. Un jour plus tôt, le président Macky Sall avait décrété l’état d’urgence suivi d’un couvre-feu de 21H 00 à 05H 00 dans les régions de Dakar et Thiès. Ces deux agglomérations concentrent plus de 90% des cas de contamination à l’échelle nationale.