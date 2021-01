La France a estimé que la situation devient de plus en plus préoccupante avec la République d’Iran, qui ne cesse de produire de l’uranium, violant encore les termes de l’accord signé à Vienne, en 2015. Dans une interview accordée au média français, le Journal du dimanche du 17 janvier 2021, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a fait part de ses préoccupations s’agissant des activités nucléaires iraniennes. Face à cette situation qu’il trouve urgente, il a exhorté à une réaction immédiate.

Il faut que les USA et l’Iran reviennent dans l’accord

Selon le ministre français des Affaires étrangères, « L’Iran – je le dis clairement – est en train de se doter de la capacité nucléaire. Il y a également une élection présidentielle en Iran à la mi-juin. Il est donc urgent de dire aux Iraniens que cela suffit et de prendre les dispositions pour que l’Iran et les Etats-Unis reviennent dans l’Accord de Vienne ». Pour lui, le retrait unilatéral des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien n’a fait qu’aggraver les choses. « En sortant de cet accord, l’administration Trump a choisi la stratégie qu’il a appelée de la “pression maximale” contre l’Iran. Le résultat, c’est que cette stratégie n’a fait que renforcer le risque et la menace. Il faut donc enrayer cette mécanique » a-t-il ajouté.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni préoccupés par l’annonce de l’Iran

Au cours de son intervention, Jean-Yves Le Drian a indiqué que cela ne suffira pas puisque des débats difficiles devront être menés « sur la prolifération balistique et les déstabilisations par l’Iran de ses voisins dans la région ». Notons que ces propos du ministre français des Affaires étrangères interviennent après que le Royaume-Uni, la France, et l’Allemagne ont demandé à l’Iran, hier samedi 16 janvier 2021, de mettre fin à sa production d’uranium métal. Dans un communiqué commun, ils ont fait savoir que : « Nous, les gouvernements de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, sommes profondément préoccupés par l’annonce par l’Iran qui se prépare à produire de l’uranium métal ».