L’opposant russe Alexeï Navalny continue de faire parler de lui. Il y a quelques jours, Alexeï Navalny avait annoncé le retour dans son pays où il avait été empoisonné il y a quelques mois. Soigné en Allemagne, il est revenu sur la terre de ses ancêtres et a été immédiatement arrêté comme l’ont annoncé les autorités. Ce lundi, Navalny a été envoyé en prison pour 30 jours. Au lendemain de cette décision, Navalny a dévoilé une petite bombe sur internet.

A travers une vidéo sous-titré en Anglais de plus d’une heure et demi diffusée sur la plateforme de vidéo Youtube, Navalny a fait des révélations sur le pompeux palais de l’homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine. Selon des recoupements d’informations, ce gigantesque projet qui serait évalué à 100 milliards de roubles s’étendrait sur 17 700 mètres carrés. Selon les révélations, le palais serait sur la côte de la Mer noire, dans la région de Krasnodar.

Navalny attaque, le Kremlin rejette

La vidéo (que nous vous proposons de visionner ci-dessous) dévoilée par l’opposant qui estime que Poutine est « obsédé par les richesses et le luxe » constitue une petite bombe depuis que les projecteurs sont braqués sur lui avec son arrestation et sa détention en Russie. « C’est un État au sein de la Russie. Et, dans cet État, il n’y a qu’un tsar inamovible. Poutine », aurait affirmé M Navalny qui appelle à des manifestations samedi. Après la diffusion de cette enquête réalisée par l’équipe de l’opposant, la présidence russe a automatiquement réagi pour donner sa version. Le Kremlin par la voix du secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a balayé du revers de la main les révélations de l’opposant. « Ce n’est pas vrai », aurait-il affirmé.