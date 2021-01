La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a tenu, du 19 au 22 janvier 2021 à Cotonou, la deuxième session ordinaire de l’année pastorale 2020-2021. Selon le communiqué final de cette session, lu en conférence de presse, ce vendredi 22 janvier par l’Evêque d’Abomey, Monseigneur Eugène Cyrille Houndékon, l’un des sujets au menu de cette session est l’élection présidentielle d’avril 2021. Et sur la question, les Evêques disent suivre avec intérêt les débats actuels sur l’organisation et le déroulement de l’élection présidentielle d’avril 2021.

Ils notent «avec appréhension les divergences croissantes entre les acteurs politiques sur la liste électorale, le calendrier électoral, le parrainage des candidats par des élus… ». Comme à la veille des élections législatives d’avril 2019 et à leur dernière session ordinaire plénière d’octobre 2020 à Natitingou, les Evêques «recommande vivement que tous les partis politiques et les institutions impliqués dans l’organisation dudit scrutin dialoguent franchement en vue d’une élection présidentielle pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente ».

Jamais trop tard …

Pour le vice-président de la CEB, Monseigneur Eugène Houndékon, les Evêques retiennent que toutes les parties concernés (le parlement, le gouvernement, les partis politiques, la société civile et le peuple béninois) continuent de réfléchir de manière à ce que ceux qui ont été délégués ou ceux qui ont des responsabilités de décideurs, puissent réaliser qu’il n’est jamais trop tard d’opérer des réglages pour un apaisement. A l’en croire, «il n’est jamais trop tard non seulement de bien faire mais aussi de mieux faire ». La Conférence épiscopale du Bénin estime qu’il y va «de l’image de notre pays sur l’échiquier international et surtout de la préservation de la paix sociale sans laquelle, les effets de développement entamés seraient compromis ».