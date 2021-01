L’ancien président américain Donald Trump a été lâché par cinq de ses avocats qui devaient le défendre pour son procès en destitution. L’information a été donnée par plusieurs médias américains dont CNN, hier samedi 30 janvier 2021. Le départ de ces avocats est dû à plusieurs désaccords avec l’équipe du milliardaire républicain, sur sa stratégie de défense.

Ils misaient sur la légalité de la poursuite d’un président qui n’est plus en exercice

L’équipe de Donald Trump voulait, en effet, que sa défense se focalise sur la présumée fraude ayant tâchée les élections présidentielles du 03 novembre 2020, tandis que les avocats misaient sur la légalité de la poursuite judiciaire d’un chef de l’Etat qui n’est plus en fonction. Au nombre des avocats ayant quitté l’équipe de défense du prédécesseur de Joe Biden, se trouve Butch Bowers et Deborah Barbier, deux avocats de la Caroline du Sud. Dans la soirée d’hier samedi, CNN a indiqué qu’à ces derniers ayant quitté l’équipe de défense de Donald Trump s’ajoute Greg Harris et Johnny Grasser, également de la Caroline du Sud et Josh Howard, de la Caroline du Nord.

L’implication de Donald Trump dans les émeutes du 06 janvier 2021

Rappelons que le 13 janvier 2021, la Chambre des représentants avait voté pour une seconde fois la destitution de l’ancien président américain Donald Trump, pour « incitation à l’insurrection ». Cela, à cause de son implication dans les émeutes du 06 janvier 2021 où de nombreux partisans pro-Trump ont attaqué le siège du Congrès, au moment où la victoire du démocrate Joe Biden allait être certifiée.