La survenue de la Covid-19, a pris tout le monde au dépourvu. Ce qui a permis au terrible virus d’avoir l’avantage sur les systèmes de santé en place dans plusieurs pays de la planète. Pour ne plus être surpris par la prochaine pandémie, Bill Gates pense qu’il faut être préparé. « La préparation de la prochaine pandémie doit être prise autant au sérieux que la menace d’une guerre. Stopper la prochaine pandémie nécessitera de dépenser des dizaines de milliards de dollars d’investissements chaque année » a écrit le philanthrope dans une « lettre annuelle » publiée ce mercredi et cosignée par sa femme, Melinda Gates.

Le milliardaire américain pense cependant que « le gros de l’investissement (dont il parle) doit venir des pays riches » parce qu’en réalité, ce sont leurs gouvernements qui ont le moins à perdre. Il leur faut donc investir plus dans la science (diagnostics, traitements, vaccins …) pour venir à bout de la pandémie actuelle et de la prochaine. « Nous ne pouvons pas nous permettre d’être à nouveau pris au dépourvu. La menace de la prochaine pandémie pendra toujours au-dessus de nos têtes- à moins que le monde ne prenne les mesures pour l’empêcher » a-t-il martelé.

“Des pompiers de la pandémie”

“Le monde doit dépenser des milliards pour sauver des milliers de milliards. Je pense que c’est la meilleure et la plus rentable des polices d’assurance que le monde puisse se payer”, a poursuivi la troisième fortune mondiale. Toujours dans l’optique d’être mieux préparé à la prochaine pandémie, Bill Gates recommande vivement la création « des pompiers de la pandémie », une force de réaction rapide face aux maladies infectieuses. Cette force qui sera composée de quelque 3 mille professionnels disséminés dans le monde entier sera en alerte permanente.

Elle serait en mesure d’apporter des réponses rapides à une possible crise sanitaire. En somme, le multimilliardaire demande la mise en place d’un « système d’alerte global… à grande échelle» capable de dépister les épidémies au plus vite et d’apporter des réponses adéquates et efficaces. Rappelons que la Covid-19 a déjà tué plus de 2 millions de personnes dans le monde. Elle a coûté quelque 28 mille milliards de dollars pour le moment, selon Bill Gates.