On ne s’en rend pas toujours compte, mais on amasse une quantité infinie d’affaires au fil du temps ! Et lorsqu’il faut ranger pour un déménagement ou des travaux, par exemple, on se retrouve face à une multitude de choses. On peut en jeter certaines mais beaucoup ne méritent pas ce sort. Il est alors indispensable de trouver une solution pour débarrasser son logement du surplus inutilisé. Le box de stockage est alors à privilégier.

Une aide précieuse pour simplifier la vie des familles

On n’utilise pas toujours tout ce que l’on a chez soi. Les jouets d’été des enfants, leurs tenues de ski, les vêtements de bébé que vous ne souhaitez pas revendre, les souvenirs qu’il serait trop difficile de jeter… Tout cela prend une place folle ! On a alors besoin de mètres carrés supplémentaires pour s’organiser au mieux. Vous pouvez envisager de déménager, ce qui est loin d’être la solution la plus économique ou faire appel à un spécialiste du box de stockage.

Vous devez trouver un lieu où entreposer les affaires que vous n’utilisez pas facilement. Vous pourrez ainsi conserver tous les dessins du petit dernier qui a depuis lors grandit mais aussi les éléments que vous n’utilisez pas au quotidien, comme le barbecue ou la piscine gonflable, les vélos, la table de ping-pong, les skis ou les énormes doudounes. C’est également un espace parfait pour entreposer les cartons de décorations de Noël ou les collections du petit dernier. C’est aussi une excellente solution pour stocker les cartons de documents administratifs que l’on doit garder et qui prennent une place folle à la maison.

Des box adaptés à chaque besoin

Mais pour que cet espace supplémentaire soit véritablement utile, il est important de bien le sélectionner. Plusieurs experts du stockage existent depuis de nombreuses années. Ces entreprises proposent un vaste choix de box de différentes surfaces pour s’adapter au plus juste, de la plus petite – 2,5m², idéal pour entreposer les affaires d’une personne seule – à la plus grande -14 m². Si vous hésitez sur la grandeur de l’espace, vous pouvez naturellement utiliser les différents outils proposés en ligne pour estimer vos besoins.

Une fois le box à réserver choisi, tout se fait sur le net. C’est simple et sûr. En quelques clics, vous réservez votre box et pouvez y accéder quand vous le souhaitez. Le prix est naturellement en adéquation avec la surface louée. En effet, un espace de stockage peut être accessible 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez ainsi facilement récupérer les affaires de la famille avant de partir en vacances sans avoir à changer votre planning. Les différents espaces de stockage proposés sont très faciles d’accès.

Chaque box est parfaitement sécurisé. D’une rare solidité, il s’agit de containers maritimes en métal récents et bien entretenus, ils abritent vos affaires dans les meilleures conditions. Parfaitement étanches, ils ne laissent pas passer l’humidité. C’est ainsi idéal pour entreposer des objets, vêtements et meubles fragiles. C’est aussi un rempart efficace contre la poussière. Pour une protection optimale, des aérations ont été ajoutées. Le contenu du box peut donc être stocké parfaitement bien.

La sécurité est aussi mise en avant. GardeTout utilise un système de contrôle perfectionné pour savoir qui entre et qui sort de ses locaux. Des caméras haut de gamme – minimum 2 megapixels – sont installées sur le site et offrent une vision précise de jour comme de nuit de ce qui se passe. Des radars volumétriques et des alarmes anti-intrusion complètent le système.