Ce 1er janvier 2021, méritait bien d’être célébré avec faste surtout après toutes les vicissitudes de 2020. Mais quand on est dans un pays comme la France, c’est extrêmement compliqué puisque l’hexagone est confronté à une hausse des cas de Covid-19. Certaines personnes se moquent complètement de cette réalité et festoient au mépris de toutes les mesures de restriction prises par le gouvernement français pour éviter une troisième vague de la maladie. C’est le cas de ces quelque 2.500 personnes qui ont participé à la rave party de Lieuron, une commune située à une quarantaine de kilomètres au sud de Rennes.

La police qui d’ordinaire disperse ces genres de rassemblement, n’est pas intervenue. Elle a préféré attendre la fin de la fête ce samedi matin pour procéder aux premières interpellations. C’est ce qu’a déclaré le préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine. Selon l’autorité, c’est à 09h45 mn que les interpellations ont commencé. Plus de 800 personnes ont été verbalisées pour non port de masque, non-respect du couvre-feu et participation illicite à un rassemblement.

“Les organisateurs sont et seront identifiés et poursuivis”

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin s’est fendu d’un tweet pour informer les organisateurs de ce qui les attend. « Les gendarmes, que je remercie pour leurs engagements, continuent minutieusement les contrôles et les verbalisations. Sous l’autorité du Procureur, une enquête judiciaire a été ouverte et les organisateurs sont et seront identifiés et poursuivis » a-t-il écrit. Notons que la rave Party a commencé dans la soirée du 31 décembre 2020 .