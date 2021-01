La diplomatie russe a donné ses raisons qui expliquent la censure à laquelle se livre les réseaux sociaux américains. Hier jeudi 14 janvier 2021, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la politique des mesures restrictives et les sanctions menées par le gouvernement américain sur les réseaux sociaux constitue une projection de l’attitude des Etats-Unis sur la scène internationale.

« C’est un État qui possède des armes de destruction massive »

A l’en croire, les Etats-Unis usent de leur puissance pour adopter des sanctions illégales. « C’est une puissance nucléaire. C’est un État qui possède des armes de destruction massive, mais aussi le plus grand budget de la défense au monde. C’est un État qui ne professe qu’une seule façon de conduire les affaires internationales ces dernières décennies: adopter des sanctions et restrictions illégales. Et ses actions à l’égard et sur les réseaux sociaux, illégales et sans décision judiciaire, ressemblent à la manière dont les États-Unis “coupent” les pays ou figures indésirables de l’espace économique, scientifique et technologique » a-t-elle laissé entendre.

Donald Trump banni de plusieurs réseaux sociaux

Notons que ces propos du ministère russe des Affaires étrangères interviennent dans un contexte particulier aux USA. En effet, le président américain sortant Donald Trump a été banni de plusieurs réseaux sociaux dont Twitter et YouTube. Ces mesures draconiennes se justifient par les propos du locataire de la Maison Blanche, qui ne reconnait toujours pas sa défaite aux élections présidentielles, qui ont incité ses partisans à attaquer le capitole pour contester la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine.