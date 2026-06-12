Immigration: les USA bloquent les femmes enceintes pour limiter le droit du sol

Le 10 juin 2026, le département d’État américain a annoncé la révocation de 600 visas dans plusieurs régions du monde. Cette décision, communiquée par les autorités américaines, vise des personnes soupçonnées d’avoir utilisé ou facilité des déplacements vers les États-Unis dans le but d’obtenir la nationalité américaine pour un enfant à naître grâce au droit du sol.

D’après les chiffres annoncés par le gouvernement, sur ces 600 visas annulés, 400 concernent des personnes européennes. 200 concernent également des personnes originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique de l’Ouest. Une mesure forte, qui s’inscrit dans la droite lignée de la politique prônée par le gouvernement américain.

25 000 naissances aux États-Unis, chaque année

Afin de justifier cette décision, la Maison-Blanche affirme avoir identifié plusieurs réseaux organisant ce type de déplacements. D’après le département d’État, des agents consulaires ont mené des investigations ayant conduit à la suppression de ces circuits alors que, chaque année, environ 25 000 bébés naissent aux États-Unis, de femmes entrées sur le territoire avec un visa touristique avant leur accouchement.

Les pays d’Afrique sont particulièrement surveillés par le gouvernement américain. Dès 2025, des contrôles supplémentaires avaient été instaurés pour certains pays. Sont concernés par ces mesures, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, l’Algérie, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud. Mais ce que le gouvernement n’avait pas anticipé, c’est que ces femmes ne recherchent pas forcément la nationalité américaine pour leur enfant.

Quelles sont les vraies motivations de ces femmes ?

Certaines recherchent un meilleur accès aux soins ou souhaitent bénéficier d’un suivi médical jugé plus performant. D’autres privilégient la proximité avec des membres de leur famille installés à l’étranger. Dans tous les cas, l’exécutif souhaite serrer la vis et lutter contre le “tourisme natal” qu’il souhaite rediriger vers le Brésil, le Canada ou la Barbade ou le droit du sol est appliqué.