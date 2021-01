Près de trois mois après le meurtre de Samuel Paty, l’enseignant décapité à proximité de son collège de Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré à ses élèves en classe une caricature du prophète Mahomet, la presse française annonce l’arrestation de près de 10 jeune hommes. Ils ont été interpellés ce mardi 12 janvier selon les précisions apportées par la presse. Ils seraient âgés entre 17 et 21 ans. Les mis en cause figuraient dans des groupes de messagerie dans lesquels le meurtrier serait très actif.

Interpellés dans plusieurs villes de la France

Les suspects ont été interpellés dans plusieurs grandes villes de la France et étaient de diverses nationalités dont celle tchétchène comme le meurtrier. Selon les précisions apportées par les médias, les mis en cause ont été interpellés dans des villes telles que Toulouse, Lyon, Rouen, Besançon, en Seine-et-Marne et dans le Maine-et-Loire. La sous-direction antiterroriste (Sdat) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) se seraient occupée des différentes interpellations dans le cadre de cette enquête.

De précédentes interpellations

Rappelons que le meurtre de l’enseignant avait ému le monde entier et avait suscité une vague de réactions d’indignations à travers la planète. En décembre dernier, cinq autres personnes avaient été interpellées. Elles étaient âgées entre 18 et 21 ans. D’origine

tchétchènes, les mis en causes étaient soupçonnés d’avoir eu des contacts avec le meurtrier. Mais après leur garde à vue, ils ont été autorisés à rentrer chez eux.