Les médias sénégalais ont rapporté un exploit accompli par un responsable de la gendarmerie de Kebemer. En effet, pour pouvoir mettre la main sur un trafiquant de stupéfiants, ce commandant de la brigade a dû se déguiser en femme. A en croire les précisions apportées sur cette situation, l’homme avait arboré pour la circonstance une perruque et un jean déchiré pour piéger le suspect.

Un accoutrement adapté?

Son accoutrement avait permis de n’éveiller aucun soupçon auprès du suspect qui s’est laissé approcher sans grande difficulté. Après une course-poursuite, le trafiquant a fini par être interpellé. Il a été présenté au procureur pour tentative d’offre et de cession de chanvre indien. Rappelons qu’il n’est pas rare que les forces de l’ordre procèdent à l’interpellation des trafiquants de produits prohibés.

Pas une première

Au cours de l’année écoulée, plusieurs tonnes de cocaïnes ont été saisies à Dakar. Entre janvier et avril 2020, la Marine nationale du Sénégal et les douanes ont annoncé la saisie de 6 tonnes de haschich et 120 kg de cocaïne grâce à leurs opérations respectives en haute mer et au port de Dakar. Le port de Dakar avait été spécialement ciblé par les autorités pour y effectuer des contrôles.