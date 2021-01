C’est un secret de polichinelle. Snoop Dogg est un grand consommateur de marijuana. Sa passion pour cette drogue douce est tellement forte qu’il a engagé un “professionnel” pour lui rouler des joints. Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’homme est au petit soin pour le chanteur. “Il sait comment regarder le visage de quelqu’un et savoir si cette personne veut un joint. Si c’est le cas, il vous en donne un” témoignait l’acteur Seth Rogen invité avec le rappeur sur l’émission d’Howard Stern il y a quelques années. Et Snoop d’ajouter: “le timing de ce co* ** est impeccable”.

Consommation à souhait de Marijuana

Il faut dire que ce professionnel ne fait rien d’autre que rouler des joints à la star. Il n’a pas d’autre boulot. Et son salaire peut faire des envieux. Selon un tweet publié par le média Kultur ce mercredi , l’homme gagne annuellement 50 mille dollars. Il bénéficie d’autres avantages connexes comme la consommation à souhait de Marijuana et gratuitement.

“C’est son job, son métier” déclarait Snoop dogg dans l’interview accordé à Howard Stern en 2019. Inutile de rappeler que Snoop Dogg est une star du rap américain. Il a récemment fait parler de lui à cause d’Eminem. Slim Shady l’avait clashé dans l’une de ses chansons. Il en voulait à Calvin Cordozar Broadus pour avoir manqué de le mettre dans son top 10 des rappeurs de l’histoire.