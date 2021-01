Le célèbre rappeur français, Booba, s’est fait remarquer sur la toile à cause d’une embrouille avec un hacker du nom de Kobz. En effet, ce dernier a menacé le rappeur de détruire sa vie sur internet et de dévoiler son nouvel opus. Par ailleurs, le hacker en question a affirmé avoir piraté le compte Twitter de l’artiste. Cependant, cette information a été démentie par le principal intéressé.

« Leak fort on attend »

Le Duc de Boulogne n’a pas été affecté par la menace du rappeur, même s’il s’est montré plus ou moins menaçant. « Eh Booba c’est Kobz qui te parle si tu veux pas que je leak absolument tout et que je détruise a pu*tain de vie sur internet et IRL ferme ta gueule Miami ou pas Miami j’te ramène toute la confrérie chez toi » avait lâché le hacker dans un tweet. Booba n’a cependant pas manqué de répondre à ce dernier : « T’as parlé on attend !!! Leak tout c’que t’as même la ptite gougoutte de pisse dans ton caleçon. Leak fort on attend. Je repost même. Et leak en HD stp fais pas l’novice ». Le hacker qui semblait ne pas être découragé a encore répondu sans attendre : « Vas-y j’ouvre pas ma gueule pour rien mdr. Demain soir, 21h, si ta porte explose pas je suis la plus grosse des pu*es, le tout en direct ».

Après l’avoir tourné en dérision encore une fois, Booba, a en fin de compte pris cette affaire avec humour, en montrant sur Twitter, un autre message du hacker. « Et pour le swat de Booba, c’est mort. Déjà que j’ai une enquête sur la gueule à cause de ça, et de plus son adresse doit être blacklist » a-t-il écrit en ajoutant « me refait plus jamais ça Hackito !!! J’ai attendu le SWAT comme ça toute la journée dans mon salon ».