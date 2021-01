L’ancien leader italien Sylvio Berlusconi a été hospitalisé selon un porte-parole de son parti et son médecin personnel. M. Berlusconi souffrirait de problèmes d’arythmie cardiaque et a été admis à l’Hôpital cardio-thoracique de Monaco toujours selon les mêmes sources. Âgé de 84 ans, Sylvio Berlusconi était dans le sud de la France lorsqu’il a eu ces problèmes cardiaques. Pour rappel, il a été diagnostiqué positif au coronavirus. La maladie avait occasionné une infection pulmonaire et avait nécessité une hospitalisation de l’ancien dirigeant.

«Je suis allé personnellement lundi pour effectuer cette visite médicale auprès de Silvio Berlusconi à l’issue de laquelle j’ai décidé une hospitalisation urgente au centre cardiologique de Monaco, ne jugeant pas prudent son transfert en Italie» a révélé Alberto Zangrillo, son médecin à l’agence de presse italienne ANSA.