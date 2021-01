L’ancien conseiller à la sécurité intérieur du président Obama, Jeh Johnson, a affirmé ce dimanche qu’il espérait que les américains comprennent et reconnaissent que la période Trump est une expérience ratée. Interrogé sur CNN, il a ajouté qu’à ses yeux, l’histoire ne retiendra pas la période Trump, ni ceux qui l’ont aidé à se hisser au pouvoir.

Toujours au micro de CNN, Jeh Johnson affirme que quatre années auparavant, le pays a pris un virage dangereux en élisant un homme qui n’avait aucune morale et qui se tournait peu à peu vers un régime autoritaire. Un constat au vitriol pour cet ancien proche du président Obama, qui espère que cette période restera comme étant une simple parenthèse.

La présidence Trump, une période à oublier

Il espère à ce titre que le Sénat américain saura réagir en destituant le président Trump et surtout, en l’empêchant de se représenter à nouveau. Pour autant, il estime que si le Congrès décide de ne pas aller en ce sens, le peuple américain saura se souvenir et agira en conséquence, dans les urnes. De même, il a plaidé en faveur d’un renforcement des conditions d’accès aux réseaux sociaux et d’une meilleure analyse et modération des contenus.

Biden, en place à partir de mercredi

Joe Biden sera officiellement le nouveau président des États-Unis à partir de mercredi prochain. Il a d’ores et déjà confirmé que les USA reviendront aux Accords de Paris et pourrait décider d’empêcher certains accords commerciaux de se réaliser, comme des projets de pipelines. Un président qui est toutefois décrié par la branche dure des supporteurs de Trump, estimant que ce dernier a tout simplement volé les élections.