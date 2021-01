C’est un fait pour le moins inédit dans l’histoire des Etats-Unis. Pour la première fois, Twitter suspend définitivement le compte d’un président, en l’occurrence Donald Trump. Un bannissement intervenu après le siège du Capitole le 06 janvier dernier. Ce traitement infligé au milliardaire américain est réclamé par certains opposants brésiliens contre leur président. « Et Twitter a mis une muselière sur Trump. Nous en aurons besoin d’une autre pour le Brésil@Twitter » a écrit Marcelo Freixo, homme politique de gauche, le 09 janvier dernier , quelques jours seulement après le bannissement du président américain du réseau social.

“Des déclarations polémiques sur le nouveau coronavirus”

Selon The Observer, l’hebdomadaire britannique publié tous les dimanches, le président Jair Bolsonaro est comparé au chef de la Maison Blanche pour sa remise en cause du système électoral brésilien, ses déclarations polémiques sur le nouveau coronavirus et plus largement, sur ses opinions populistes. The Gardian, informe qu’il a même pris part à un rassemblement qui faisait l’apologie de la dictature.

Rappelons que l’homme fort de Brazilia a déjà eu maille à partir avec les réseaux sociaux américains comme Facebook et Twitter. Ceux-ci ont tout simplement supprimé des vidéos diffusées par l’ancien militaire sur le nouveau coronavirus. Les deux réseaux sociaux ont jugé que les informations véhiculées par Jair Bolsonaro via ces enregistrements étaient fausses.